كيم يحضر عرضا للحيوانات المائية في فلاديفوستوك (فيديو)

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في إطار جولته في الشرق الأقصى الروسي، متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم" في مدينة فلاديفوستوك.

وشاهد عرضا للحيتان البيضاء والدلافين وفقمة الفراء، كما قام بجولة في المتحف رافقه فيها حاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو، والسفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا.

وإلتقى كيم بطلاب كوريين شماليين في إطار زيارته لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية في فلاديفوستوك.

ووصل كيم في زيارة عمل الثلاثاء الماضي إلى إقليم بريموريه الروسي على متن قطاره المدرع.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء محادثات مع كيم في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وزار كيم مطار "كنيفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف على القاذفات الروسية وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

كما زار فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وتعرّف على أسلحتها وميزاتها.

المصدر: RT