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كيم يحضر عرض باليه "الحسناء النائمة" في إقليم بريموريه الروسي (فيديو)

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كيم يحضر عرض باليه
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حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عرض باليه "الحسناء النائمة" لمسرح مارينسكي في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.

ورافق كيم جونغ أون السفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو، وعدد من المسؤولين.

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ووصل كيم إلى روسيا الثلاثاء الماضي، في زيارة كانت الأولى منذ عام 2019.

وأجرى يوم الأربعاء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

ويوم الجمعة، زار مجمعات صناعة الطائرات الحربية والمدنية في كومسومولسك على الآمور وشاهد عرضا لمقاتلة "سو-35".

المصدر: نوفوستي

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