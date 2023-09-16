آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد الحكومة احتجاجا على اهتمامها بأوكرانيا أكثر من اهتمامها بشعبها

تظاهر آلاف الاشخاص في العاصمة التشيكية براغ يوم السبت ضد حكومة يمين الوسط التشيكية التي اتهموها بإيلاء أوكرانيا الاهتمام أكثر من إيلائه مواطنيها.

وأفاد حزب "برو" الذي نظم الاحتجاج أن عدد المشاركين بلغ أكثر من مئة ألف شخص، وفق ما ورد على موقعه الالكتروني، في حين قدرت وكالة الأنباء التشيكية العدد بنحو عشرة آلاف.

ولوح المتظاهرون بالأعلام التشيكية وطالبوا حكومة رئيس الوزراء اليميني بيتر فيالا بالاستقالة، منددين أيضا بالتباطؤ الاقتصادي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث يعاني اقتصاد البلاد من الركود منذ عام، في حين سجل التضخم تراجعا بطيئا عن المستوى القياسي الذي بلغ ذروته عند 18 بالمئة في سبتمبر 2022.

وقالت المتظاهرة هانا سموليكوفا لوكالة "فرانس برس" في ساحة فاتسلاف بوسط براغ: "أنا هنا من أجل الأطفال، لأن هذا يتعلق بمستقبلنا، وأنا خائفة من المستقبل"، معربة عن قلقها من ارتفاع أسعار "كل شيء".

وقال المتظاهر بافيل هوسيك إن الحكومة "يجب أن تتوقف عن دعم أوكرانيا فقط وتبدأ في الاهتمام بمواطنيها".

وقدمت حكومة فيالا الائتلافية المكونة من خمسة أحزاب لأوكرانيا مساعدات إنسانية وعسكرية كبيرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وأعلنت شرطة براغ عن اعتقالها رجلا يرتدي شعار مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة خلال التظاهرة.

المصدر: "فرانس برس"