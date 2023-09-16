تقرير عبري: وزير الخارجية الإسرائيلي سيجتمع مع نظيره المصري في نيويورك

أفادت القناة الإسرائيلية 13 بأن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين سيجتمع مع نظيره المصري سامح شكري، الأسبوع المقبل،

وأوضحت القناة الإسرائيلية 13 أن كوهين سينضم الى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارته الى نيويورك، حيث سيلقي الأخير خلالها كلمة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأشار الإعلام العبري إلى أن ايلي كوهين سيجتمع مع سامح شكري في مقر الأمم المتحدة، في إطار الجهود المبذولة لتهدئة التوتر الأمني، بوساطة مصرية.

هذا وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو سيسافر جوا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة مساء الأحد، مباشرة بعد نهاية رأس السنة اليهودية في إسرائيل، لافتا إلى أن رحلته إلى الولايات المتحدة ستكون بمثابة زيارة رسمية.

وأضاف البيان: "كجزء من الزيارة، سيلتقي رئيس الحكومة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول".

وأضاف أن نتنياهو سيتحدث خلال الزيارة أيضا في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وسيعقد اجتماعا مع الأمين العام للمنظمة العالمية أنطونيو غوتيريش.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان رسميا اجتماع نتنياهو وبايدن، حيث قال: "الجانبان سيناقشان سلسلة من القضايا الإقليمية والسياسية، بالتركيز على القيم الديمقراطية المشتركة لكلا البلدين"، مشيرا إلى أن الطرفين سيناقشان رؤية بايدن "لاستقرار وازدهار إقليمي"، وأيضا القضية الإيرانية.

المصدر: "I24"