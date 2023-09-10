رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يهدد إيران

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، إن الجهاز أحبط 27 مخططا إيرانيا لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وأهداف إسرائيلية حول العالم.

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وجاءت تصريحات برنياع خلال مشاركته يوم الأحد في افتتاح مؤتمر نظمته جامعة رايخمان في هرتسيليا حول الإرهاب، أطلق خلالها سيلا من التهديدات بما في ذلك استهداف قادة إيرانيين في العمق الإيراني وفي قلب طهران.

وهدد رئيس جهاز الموساد المسؤولين في إيران، حيث قال "لقد حان الوقت لفرض ثمن على إيران بطريقة مختلفة".

وأضاف: "إيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال بالوكالة أو بالأسلحة الإيرانية التي سيتم إدخالها في إسرائيل سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد الإيرانيين وأعني ذلك.. سيتم فرض هذا الثمن في عمق إيران، حتى في قلب طهران".

ראש המוסד משגר איום לראשי המשטר באיראן: ״הגיעה השעה לגבות מאיראן מחיר באופן שונה. פגיעה בישראלים טוב יהודים בכל דרך ע״י פרוקסי או אמל״ח איראני שיוחדר לישראל תוביל לפעילות מול האיראנים - מהמבצע ועד לדרג הגבוה ביותר, ואני מתכוון לכך. מחירים אלה ייגבו בעומק איראן, גם בלב טהראן״ https://t.co/0KtTT2MAFU — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) September 10, 2023

وصرح رئيس الموساد بأنهم "منظمة استخباراتية سرية لدولة يهودية ديمقراطية تعمل منذ اليوم الذي تأسست فيه بقيم واضحة وستواصل القيام بذلك في المستقبل".

وزعم برنياع في تصريحاته أن "إيران كانت لديها نية أن تبيع لروسيا ليس فقط طائرات مسيرة بل صواريخ قصيرة وبعيدة المدى، زاعما أنه تم إحباط الصفقة".

كما ادعى "أن لدى إيران نية لبيع المزيد من الأسلحة لروسيا".

يذكر أن موسكو نفت مرارا وبشكل قاطع مزاعم استخدام القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية