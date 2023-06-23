"عارية من الصحة".. نيبينزيا يستنكر مزاعم استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا

استنكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، مزاعم استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وقال الدبلوماسي الروسي للصحفيين يوم الجمعة، معلقا على سلسلة جديدة من الاتهامات الغربية ضد موسكو: "نرفض رفضا قاطعا الاتهامات باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا. هذه افتراضات لا أساس لها ومحاولات صريحة لتضليل المجتمع الدولي".

وأصدر مندوبو الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وألبانيا، قبل بدء اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، بيانا اتهموا فيه روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في ضرب أوكرانيا، وكذلك تحدثوا عن مزاعم لخطط بناء مصنع لإنتاج طائرات إيرانية مسيرة في روسيا.

وترتبط هذه الاتهامات بإعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريرا عن تنفيذ إيران للقرار 2231، الذي ينص على قيود على تصدير طهران لأنواع معينة من المنتجات، تشمل وفقا للدول الغربية طائرات مسيرة.

المصدر: تاس