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الدفاع الروسية تعلن تزويد قاذفات "تو-160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة جديدة

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الدفاع الروسية تعلن تزويد قاذفات
Sputnik
القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-160"، أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تزويد قاذفات "تو-160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة جديدة من طراز "خا-بي-دي"، يصل مداها إلى أكثر من 6.5 ألف كم.

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وعرّف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مطار كنيفيتشي بمدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على قاذفة "تو-160" مزودة بالصواريخ الجديدة.

وقال قائد الطيران الاستراتيجي الروسي سيرغي كوبيلاش، في شرح لشويغو وكيم عن الطائرة وصواريخها الجديدة: "هذه صواريخ "خا-بي دي" يصل مداها إلى أكثر من 6500 كيلومتر".
وكانت قاذفات "تو-160" قبل ذلك تستخدم صواريخ مجنحة من طراز "خا-101" التي يبلغ مداها نحو 5500 كيلومتر.
المصدر: نوفوستي

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