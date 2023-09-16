الصليب الأحمر يعلن استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل الأسرى

أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موسكو بوريس ميشيل، استعداد الصليب الأحمر للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل الأسرى إذا طلب الطرفان ذلك.

وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا نلتقي بانتظام مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، ونبحث قضايا مختلفة بينها مسألة الأسرى والمفقودين، وحماية المدنيين. ولا تشارك اللجنة الدولية في تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا لكننا مستعدون للعمل كطرف محايد، ووسيط، إذا طلب منا ذلك".

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وعقدت موسكالكوفا اجتماعا مع ميشيل وموظفيه مؤخرا تمت خلاله مناقشة قضايا زيارة السجناء، وتبادل المعلومات حول مساعدة المدنيين الذين يرغبون في لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا وروسيا.

المصدر: نوفوستي