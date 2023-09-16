 
مباشر

الصليب الأحمر يعلن استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل الأسرى

أخبار العالم

الصليب الأحمر يعلن استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل الأسرى
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w20z

أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موسكو بوريس ميشيل، استعداد الصليب الأحمر للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل الأسرى إذا طلب الطرفان ذلك.

وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا نلتقي بانتظام مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، ونبحث قضايا مختلفة بينها مسألة الأسرى والمفقودين، وحماية المدنيين. ولا تشارك اللجنة الدولية في تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا لكننا مستعدون للعمل كطرف محايد، ووسيط، إذا طلب منا ذلك".

إقرأ المزيد
أسرى أوكرانيون لـRT: يستخدموننا كوقود للحرب وواشنطن تحارب روسيا بأيدينا (فيديو)
أسرى أوكرانيون لـRT: يستخدموننا كوقود للحرب وواشنطن تحارب روسيا بأيدينا (فيديو)

وعقدت موسكالكوفا اجتماعا مع ميشيل وموظفيه مؤخرا تمت خلاله مناقشة قضايا زيارة السجناء، وتبادل المعلومات حول مساعدة المدنيين الذين يرغبون في لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا وروسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"