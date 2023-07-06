أسرى أوكرانيون لـRT: يستخدموننا كوقود للحرب وواشنطن تحارب روسيا بأيدينا (فيديو)

أكد جنود من قوات كييف وقعوا أسرى في قبضة الجيش الروسي أن نظام كييف يستخدم الشعب الأوكراني كوقود للحرب، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تحارب روسيا بأيادي الأوكرانيين.

والتقت RT أربعة منهم، حيث كانوا جميعا ممن تمت تعبئتهم منذ أبريل الماضي، وكان أحدهم في الخطوط الأمامية منذ يومين فقط، كما ذكر أحدهم أن الأوامر كانت بإرسالهم إلى الجبهة أو التهديد بسجنهم مدة 15 عاما.

وأكد الأسرى أن نظام كييف يستخدم الشعب الأوكراني كوقود لمدافع الحرب، مشيرين إلى أن واشنطن تعمل على تأليب الشعوب الشقيقة على بعضها البعض.

وقال أحد الأسرى الذي بدت عليه آثار الجروح في الرأس وقرب عينه، أن معظم جنود الوحدة التي التحق بها تعرضوا لجروح بأعداد كبيرة، بينما "فر الباقون وتركونا في أرض المعركة دون أي إسعاف".

وقال آخر إنه أُسر بعد مضي شهر ونصف على التحاقه بالوحدة العسكرية، مؤكدا أن واشنطن تحارب روسيا على الأراضي الأوكرانية وبأيادي الأوكرانيين، فضلا عن إذكاء الفتنة بين الشعبين.

وأضاف "عندما دخلت أراضي البلاد بعد عودتي من السفر، لم أعد أستطع الخروج من البلاد ومنعوني من ذلك، وبعدها تمت تعبئتي ووصلت إلى هذه الحالة".

المصدر: RT