لافروف: نظام كييف يحاول استبعاد روسيا من صفقة الحبوب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نظام كييف يحاول استبعاد روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط مساع أممية لاستئنافها مع الجانب الروسي.

وأضاف أن هناك من يصرحون، بمن فيهم رؤساء الأمانة العامة للأمم المتحدة بضرورة استئناف صفقة الحبوب مع الجانب الروسي فيما يعلن نظام كييف رفضه استئناف المفاوضات والصفقة بطريقة تزيل العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن مؤخرا أنه سيعقد اجتماعا شخصيا مع وزير الخارجية الروسي لبحث قضايا بينها سبل استئناف صفقة الحبوب.

وعلّقت روسيا صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا وافقت على تمديد صفقة الحبوب 3 مرات بعد وعود غربية بتنفيذ الشق الروسي منها، وأنها لن تعود إلى الصفقة إلا بعد تنفيذ الشروط الروسية.

المصدر: تاس