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كييف ترفض تخفيف العقوبات ضد روسيا مقابل استئناف صفقة الحبوب

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كييف ترفض تخفيف العقوبات ضد روسيا مقابل استئناف صفقة الحبوب
Globallookpress Nikolay Titov
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن كييف ليست مستعدة لتخفيف العقوبات ضد روسيا مقابل استئناف عمل صفقة الحبوب.

وقال نيكولينكو: "موقف الجانب الأوكراني لم يتغير. تخفيف جزء من نظام العقوبات ضد روسيا مقابل تجديد اتفاق الحبوب سيكون بمثابة انتصار للابتزاز الغذائي الروسي ودعوة موسكو لموجات جديدة من الابتزاز. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إعادة روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها، وليس تشجيع عدوان جديد من خلال تقديم التنازلات".

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وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لمواصلة تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية، وخاصة إلى دول إفريقيا وآسيا، سواء في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود أو من خلال طرق بديلة في البحر الأسود وعن طريق البر.

وذكرت صحيفة Bild الألمانية في وقت سابق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن استعداد المنظمة الدولية لقبول كافة شروط الجانب الروسي للعودة إلى تنفيذ صفقة الحبوب.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.

المصدر: نوفوستي

 

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