Bild: الأمم المتحدة مستعدة للموافقة على كافة شروط روسيا لاستئناف صفقة الحبوب

ذكرت صحيفة Bild الألمانية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن استعداد المنظمة الدولية لقبول كافة شروط الجانب الروسي للعودة إلى تنفيذ صفقة الحبوب.

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وقالت Bild إن غوتيريش في رسالة سرية بعثها لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 28 أغسطس واطلعت عليها الصحيفة، اقترح "بناء اتفاق بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وروسيا الاتحادية على أساس أربعة مبادئ أساسية"، يمكن من خلالها "استئناف مبادرة البحر الأسود". "

وأشارت Bild إلى أن "تنفيذ (تلك المبادئ) سيؤدي إلى تلبية جميع المطالب" التي سبق أن أعلن عنها الجانب الروسي.

وفي 31 أغسطس، قال غوتيريش إنه أرسل رسالة إلى لافروف تتضمن مقترحات لإحياء اتفاق الحبوب.

من جانبه، صرح لافروف بأن رسالة غوتيريش الجديدة بشأن اتفاق الحبوب "لا تتضمن ضمانات".

وقالت الخارجية الروسية إن مقترحات غوتيريش "لا تحتوي على أي عناصر جديدة"، مضيفة أن آفاق اتخاذ الدول الغربية خطوات مناسبة لتلبية مطالب روسيا بشأن صفقة الحبوب ليست واضحة حتى الآن.

المصدر: وكالات