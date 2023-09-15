إقلاع طائرة "إيل-76" روسية تحمل مساعدات إلى ليبيا

أقلعت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو، ضمن مجموعة طائرات ستحمل مساعدات إنسانية وطبية إلى مناطق شرق ليبيا المنكوبة بالإعصار.

وستنقل الطائرات فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخياما وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية.

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وأعلن السفير الروسي في ليبيا أيدار أغانين بحديث لـRT إرسال وزارة الطوارئ الروسية بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عدة طائرات إغاثة إلى مناطق شرق ليبيا، المنكوبة بإعصار "دانيال".

وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا ارتفاعا هائلا في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وضربت عاصفة "دانيال" شرق ليبيا يوم الأحد ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.

المصدر: RT