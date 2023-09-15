بـ"ضربة مباشرة".. مسيرة روسية تدمر قاربا أوكرانيا يحمل ذخيرة في نهر دنيبر (فيديو)

حققت مسيرة "أوبيور" الانتحارية الروسية، ضربة مباشرة تمكنت خلالها من تدمير قارب للقوات الأوكرانية في نهر دنيبر، يعتقد أنه كان ينقل ذخيرة على متنه إلى خطوط الجبهة.

ويظهر مقطع فيديو مصور نشرته وسائل الإعلام، لحظة تقدم المسيرة الانتحارية من القارب الأوكراني الذي كان يسير بسرعة عالية في النهر، وبعد انقضاض المسيرة اشتعلت النيران في المركب.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، التصدي لمحاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم" عبر زورق مسير في البحر الأسود.

كما دمر الجيش الروسي خمسة زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود في وقت مبكر من صباح اليوم، كانت تحاول مهاجمة السفينة "سيرغي كوتوف"، وتمكنت الطائرات الروسية يوم الأربعاء من تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود.

وفي ليلة 10 سبتمبر، هاجم الطيران البحري الروسي ثلاثة زوارق سريعة تابعة لقوة "ويلارد" البحرية مع مجموعات إنزال أوكرانية متجهة نحو ساحل القرم في منطقة جزيرة الثعبان، وتم تدمير أربعة قوارب أخرى كانت متجهة نحو رأس "طرخانكوت" غرب القرم في 4 سبتمبر.

المصدر: RT