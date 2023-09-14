إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة حربية روسية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، التصدي لمحاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم" عبر زورق مسير في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان: " في 14 سبتمبر، حوالي الساعة 16:30 مساء، حاولت القوات الأوكرانية مهاجمة سفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم" بقارب مسير في البحر الأسود. فتم تدمير زورق العدو المسير بنيران السفينة".

وهذه ليست الحالة الأولى من نوعها اليوم. حيث دمر الجيش الروسي خمسة زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود في وقت مبكر من صباح اليوم، كانت تحاول مهاجمة السفينة "سيرغي كوتوف".

وتمكنت الطائرات الروسية يوم الأربعاء من تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود.

وفي ليلة 10 سبتمبر، هاجم الطيران البحري الروسي ثلاثة زوارق سريعة تابعة لقوة "ويلارد" البحرية مع مجموعات إنزال أوكرانية متجهة نحو ساحل القرم في منطقة جزيرة الثعبان، وتم تدمير أربعة قوارب أخرى كانت متجهة نحو رأس "طرخانكوت" غرب القرم في 4 سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، حاولت وحدة أوكرانية تنفيذ عملية إنزال في شبه جزيرة القرم في 30 أغسطس، قبل أن يقوم جنود الجيش الروسي بتدمير أربعة قوارب والقضاء على حوالي 50 شخصا.

المصدر: RT