"إن بي سي": لقاء بين زيلينسكي وبايدن الأسبوع المقبل

ذكرت شبكة "إن بي سي" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعتزم خلال زيارته الأسبوع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤول أوكراني أن "زيلينسكي يعتزم لقاء بايدن"، ولم يحدد المسؤول الأوكراني ما إذا كان الاجتماع سيعقد في نيويورك على هامش جلسة الجمعية العامة أو ما إذا كان بايدن سيستقبل زيلينسكي في واشنطن. كما رفض البيت الأبيض التعليق على المقابلة.

ومن المقرر إلقاء خطابي بايدن وزيلينسكي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 19 سبتمبر.

وسيعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، في 20 سبتمبر، لكن حتى الآن لم يؤكد الجانبان الأوكراني والأمريكي مشاركة الرئيسين في هذا الاجتماع.

هذا وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية البعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا، ولكن هذه المرة قذائف بعيدة المدى. كما ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن، قريبة من الموافقة على توريدات القذائف العنقودية البعيدة المدى لأوكرانيا.

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المصدر: RT + "إن بي سي"