لافروف يحذر من خطط حلف شمال الأطلسي على منطقة آسيا والمحيط الهادئ

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن خطط حلف شمال الأطلسي للتأثير على منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكل خطرا على هذه المنطقة.

وأضاف لافروف في في مؤتمر صحافي مع نظيره وزير خارجية ميانمار ذان سوي، أن "الخطرهنا يمكن في خطط الناتو للتسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ووضع قواعده هناك".

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وأشار لافروف إلى أنه في قمة شرق آسيا التي عقدت مؤخرا في جاكرتا، تحدثت جميع دول المنطقة بشكل لا لبس فيه لصالح الحفاظ على بنية تتمحور حول آسيان، وأضاف: "سنواصل دعمهم بنشاط في هذا الأمر".

وكان لافروف قد حذر في تصريحات سابقة من خطر عسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية تغلغل الناتو في المنطقة.

المصدر: تاس