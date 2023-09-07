موسكو تحذر من مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في كلمته خلال ندوة "تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية" في بيشكيك اليوم الخميس من خطر نشوب مواجهة بين الدول النووية.

وقال نائب الوزير الروسي، إن النزاع الكامن بين الدول النووية قد يتحول إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وأضاف ريابكوف: "احتمالات النزاع المتراكمة والتي لم يتم وقفها في الوقت المناسب بين القوى النووية أدت بالفعل إلى أزمة حادة للغاية في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وتهدد بالتصعيد إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

المصدر: نوفوستي