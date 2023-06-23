ريابكوف: الغرب يبحث عن أي وسيلة لإلحاق أكبر ضرر ممكن بروسيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن ما يسمى بـ"التحالف الجوي" للدول الغربية يواصل البحث عن أي سبل لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا وقواتها في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال ريابكوف في حديث لوكالة "تاس": "يواصل ما يسمى بالتحالف الجوي البحث عن سبل إلحاق أكبر ضرر ممكن بنا وبقواتنا المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، ومستمر في نهجه الذي تحدثنا عنه مرات عدة، والرامي إلى إشعال حرب شاملة وهجينة مع روسيا بأيدي أوكرانيا والأوكرانيين. لن يتمكنوا من تحقيق أي من أهدافهم هذه".

وأكد أنه لا توجد لدى روسيا أي أهداف أخرى في أوكرانيا سوى تلك التي أعلنت عنها.

وقال: "سنواصل العمل التوجيهات التي صاغها الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) والتي أعلن عنها أكثر من مرة. ليست لدينا أي أهداف أخرى غير تلك التي تم تحديدها في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

المصدر: تاس