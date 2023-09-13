زاخاروفا: المنتدى الاقتصادي الشرقي أثبت أن الغرب عزل نفسه

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام، أثار اهتماما كبيرا بين رجال الأعمال من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والجنوب العالمي.

وأضافت: "الغرب هو الذي عزل نفسه. قبل عامين، بدا هذا مستحيلا، لكنهم نجحوا في ذلك أيضا. في ظل هذه الظروف، بالطبع، تصبح للمنتدى أهمية خاصة. وروسيا لم تعد تبدي الاهتمام بمحاولات الغرب لعرقلة عقد المنتدى".

إقرأ المزيد

وأشارت زاخاروفا، في حديث لمراسل "تاس"، إلى وجود عدد كبير من الضيوف الأجانب في المنتدى وإلى أن الفعالية جذبت الآن اهتمام رجال الأعمال والاقتصاد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك من الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

ووفقا لها، يبدو مفهوما تماما الاهتمام الذي تبديه دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ والجنوب العالمي ومن بينها التي انضمت إلى مجموعة بريكس، بهذا الحدث، لأنها تمتلك الاقتصادات الأكثر ديناميكية في النمو في العالم.

وقالت: "الجنوب العالمي كان موجودا بالفعل، لكنه انتقل إلى مواقع من نوعية جديدة وهو ما يغير ببساطة توازن القوى وتوزع الأمور في العالم".

وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

المصدر: تاس