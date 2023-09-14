صحيفة: البنتاغون يدرس الحرب الإلكترونية في أوكرانيا للاستفادة منها في صراع كبير

أفادت صحيفة Defense News بأن الولايات المتحدة تدرس الحرب الإلكترونية في أوكرانيا للاستفادة منها في حال المواجهة مع روسيا أو الصين.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة: "تدرس الولايات المتحدة الحرب الإلكترونية في أوكرانيا وتأخذها بعين الاعتبار في حين يعمل البنتاغون على تحديث ترسانته من أسلحة التشويش استعدادا لمواجهة محتملة مع روسيا أو الصين".

ونقلت الصحيفة عن الضابط في قوات الحرب الإلكترونية الأمريكية جوش كوزلوف، أن طرفي النزاع في أوكرانيا يستخدمان الوسائل الإلكترونية اللاسلكية بكفاءة كبيرة.

وأضاف: "البراعة التي يدير بها الجانبان عملياتهما في الطيف الراديوي مذهلة".

المصدر: نوفوستي