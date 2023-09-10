وسائط الحرب الإلكترونية بالجيش الروسي تسقط مسيرة جوية فوق مقاطعة أوريول

قال بيان صدر عن الحكومة الإقليمية لمقاطعة أوريول، إن قوات الحرب الإلكترونية بالجيش الروسي تمكنت من اعتراض وقمع مسيرة جوية أوكرانية في قرية سوموفو بمقاطعة أوريول.

وأشار البيان إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات.

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وأضاف البيان: "في منطقة قرية سوموفو التابعة لمنطقة شابليكينسكي، تمكنت قوات الحرب الإلكترونية من السيطرة على طائرة أوكرانية بدون طيار وإجبارها بشكل قسري على الهبوط مع إبطال مفعولها لاحقا".

وفي الوقت الحالي، قام رجال الشرطة والأمن بتطويق مكان الحادث ويجري اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة.

وشددت الحكومة الإقليمية على أنه لم تقع إصابات نتيجة الحادث، ولا يوجد خطر على سكان المنطقة والوضع تحت السيطرة.

المصدر: تاس