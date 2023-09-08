إسقاط مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الحدودية بعد ظهر اليوم الجمعة.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: في 8 سبتمبر، حوالي الساعة 15.00، أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وتابعت أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية في بيلغورود صياح أمس الخميس، وذلك خلال التصدي لسلسلة من الهجمات بمسيرات طالت ثلاث مناطق روسية.

المصدر: RT