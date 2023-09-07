الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرات أوكرانية في ثلاث مناطق روسية (فيديو)

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية فجر اليوم الخميس عددا من الطائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء ثلاث مناطق روسية هي مقاطعات موسكو وروستوف وبريانسك.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 03.00 فجرا، "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بثلاث مسيرات على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت مسيرتين منها فوق أراضي روستوف وأخرى فوق منطقة رامنسكي في مقاطعة موسكو.

وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أنه لم تقع إصابات أو أضرار في موقع سقوط حطام المسيرة.

وفي روستوف، أشار حاكم المقاطعة فاسيلي غولوبيف عبر "تلغرام" إلى أن إحدى المسيرتين التي تم تدميرهما، سقطت خارج المدينة، في منطقة تقع غربها، بينما سقطت الطائرة الثانية في وسط مدينة روستوف على الدون، ما ألحق أضرارا بواجهات وزجاج ثلاث مبان وعدد من السيارات، كما أصيب شخص واحد بجروح في رجليه، لكنه رفض أن ينقل إلى المستشفى.

وأفادت الدفاع الروسية في وقت لاحق اليوم بأن قواتها دمرت مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك في حوالي الساعة 6.30 صباحا.

من جانبه، ذكر حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز أن سقوط حطام المسيرة أدى إلى تضرر جزئي لزجاج مبنى محطة القطارات في مدينة بريانسك، كما ألحق أضرارا بساحة محطة سكك الحديد وعدد من السيارات، دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك بقليل تحدث بوغوماز عن إسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: RT