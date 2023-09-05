الدفاعات الروسية تصد محاولة أوكرانية جديدة لاستهداف موسكو بالمسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء إحباط الدفاعات الجوية عملا إرهابيا جديدا حاول تنفيذه نظام كييف، وأسقطت طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.

وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لمحاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي جديد على الأراضي الروسية، باستخدام طائرات مسيرة.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين في مقاطعة كالوغا جنوب غربي موسكو، ومدينة إسترا بضواحي موسكو استهدفتا العاصمة.

وأضاف سوبيانين أن أحد المواقع المدنية تعرض لأضرار جراء حطام مسيرة في مدينة إسترا، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

ولضمان أمن وسلامة الطيران المدني في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو بموسكو، تم تأخير حوالي 40 رحلة، وإلغاء اثنتين.

المصدر: RT