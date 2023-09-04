مقتل وإصابة مئات الجنود الأوكرانيين اليوم الماضي وإسقاط 24 مسيرة وتدمير 4 زوارق أمريكية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح اليوم الماضي، كما تم إسقاط 24 مسيرة وتدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية أمريكية الصنع في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها اليومي إن القوات الروسية أحبطت 3 هجمات شنتها قوات كييف، في محور دونيتسك، وتمكنت من القضاء على على حوالي 285 جنديا.

وهاجمت طائرات روسية بدون طيار شركة لبناء السفن في أوكرانيا، حيث تم تجميع القواربالمسيرة.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية اسقطت القوات الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي-8".

وفي محور كوبيانسك أحبطت الروسية 4 هجمات مضادة شنتها قوات كييف بالقرب من قرية سفيردلوفكا.

وفي محور زابوروجيه عززت القوات الروسية مواقعها ما يعني تحسين وضعها التكتيكي في منطقتي رابوتين وفيربوفوي، كما فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 115 جنديا.

ودمر الجيش الروسي مستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية التابعة لقوات كييف بالقرب من زابوروجيه.

وفي محور خيرسون بلغت خسائر قوات كييف 35 جنديا.

وكبد القوات الروسية العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في مناطق إيفانوفكا وتيمكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وفي اتجاه يوجنو-دونيتسك، وجه سلاح الجو الروسي ضربات استهدفت أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.

المصدر: RT