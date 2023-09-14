 
مباشر

إسرائيل.. إحباط محاولة لتهريب 16 طنا من مادة صاروخية إلى غزة

أخبار العالم

إسرائيل.. إحباط محاولة لتهريب 16 طنا من مادة صاروخية إلى غزة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1m6

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن جمارك ميناء أشدود أحبطت في يوليو الماضي محاولة لتهريب 16 طنا من مادة صاروخية إلى قطاع غزة.

وفي التفاصيل التي سمح أن يتم نشرها اليوم الخميس، فإنه في يوليو، قامت جمارك أشدود والمركز الوطني لتفتيش البضائع في الجمارك باحتجاز حاويتين بوزن 54 طنا كان من المفترض أن تحتويا على أكياس جصية وصلت من تركيا إلى قطاع غزة.

وخلال التفتيش، شك مفتشو الجمارك في أشدود في أن بعض المواد التي تم العثور عليها في الحاويات لم تكن جبسا.

وتم نقل المادة إلى أحد المختبرات لفحصها، حيث تم التحقق من الاشتباه في أن المادة المشتبه بها التي تم العثور عليها هي مادة كلوريد الأمونيوم وزنها 16 طنا، كانت مخبأة بين أكياس الجص.

إسرائيل.. إحباط محاولة لتهريب 16 طنا من مادة صاروخية إلى غزة

المصدر: i24news

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"