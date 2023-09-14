إسرائيل.. إحباط محاولة لتهريب 16 طنا من مادة صاروخية إلى غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن جمارك ميناء أشدود أحبطت في يوليو الماضي محاولة لتهريب 16 طنا من مادة صاروخية إلى قطاع غزة.

وفي التفاصيل التي سمح أن يتم نشرها اليوم الخميس، فإنه في يوليو، قامت جمارك أشدود والمركز الوطني لتفتيش البضائع في الجمارك باحتجاز حاويتين بوزن 54 طنا كان من المفترض أن تحتويا على أكياس جصية وصلت من تركيا إلى قطاع غزة.

وخلال التفتيش، شك مفتشو الجمارك في أشدود في أن بعض المواد التي تم العثور عليها في الحاويات لم تكن جبسا.

وتم نقل المادة إلى أحد المختبرات لفحصها، حيث تم التحقق من الاشتباه في أن المادة المشتبه بها التي تم العثور عليها هي مادة كلوريد الأمونيوم وزنها 16 طنا، كانت مخبأة بين أكياس الجص.

المصدر: i24news