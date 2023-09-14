ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن الحل الأفضل لأوكرانيا

اعتبر ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر أن الحل الأفضل للجيش الأوكراني هو الاستسلام غير المشروط، وقبول جميع الشروط الروسية.

جاء ذلك في مقابلة له مع قناة "داني هايفونغ" على موقع "يوتيوب"، حيث تابع أن "الجيش الروسي المجهز والمدرّب جيداً سيهزم قريبا الجيش الأوكراني المنهك بالكامل".

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وأشار ريتر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية استنفدت كل قوتها، ولم يعد لديها ما يكفي من الجنود أو الدبابات أو المدرعات القتالية. وقال: "لم يتبق شيء. لقد ألقوا للتو في المعركة بآخر 3 ألوية استراتيجية التي كانت الأركان الأوكرانية تحتفظ بها كاحتياطي. هل تعرف أين هذه الألوية الثلاثة الآن؟ يتم تدميرهم، دون أن يتقدموا إلى أي مكان".

وشدد ريتر على أن الجيش الروسي يتمتع بميزة كبيرة في الأفراد والمعدات، وبالتالي فإن القوات المسلحة الأوكرانية ببساطة ليس لديها فرصة للبقاء، وخلص ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق إلى أنه "إذا فشل الهجوم الأوكراني الآن، سينتهي الأمر بالنسبة لهم، وستتم محاصرتهم وتدميرهم"، مشيرا إلى أن الحل الأفضل لأوكرانيا في الوقت الراهن هو الاستسلام غير المشروط وقبول جميع الشروط الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد تجاوزت 71 ألف شخص. وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.

المصدر: YouTube