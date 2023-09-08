تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول فرصة أمام الجيش الروسي لتغيير منحى العمليات القتالية.

وجاء في المقال:أظهرت ثلاثة أشهر من الهجوم الأوكراني المضاد عجز الجيش الأوكراني، الذي دربه حلف شمال الأطلسي وجهزه، عن اختراق خط الدفاع الذي بنته القوات الروسية بشكل محكم. لم تساعد حقن الغرب المالية، ولا معدات الناتو، ولا حشود المرتزقة، ولا "الهجوم باللحم" الحي، حيث ألقت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بمزيد من دفعات الجنود للذبح. لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من تحقيق نصر كبير.

حول ذلك، قال الخبير العسكري، ضابط القوات الخاصة السابق أناتولي ماتفيتشوك:

في أوائل أغسطس، عُقد اجتماع ممثلي النخبة العسكرية لدول الناتو والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، وتقرر خلاله الاستعداد لهجوم مضاد في ربيع العام 2024. وهذا هو موقف أوكرانيا. أما بالنسبة لقواتنا، فنحن نتقدم بنجاح في اتجاه كوبيانسك، ونسوي خط المواجهة في زابوروجيه، ونخوض معارك موضعية بالقرب من خيرسون.

أعتقد بأننا إذا اخترقنا الدفاعات وسيطرنا على كوبيانسك، فسنكون قادرين على إكمال العملية إما بالاقتراب من خاركوف، أو بالسيطرة على نيكولاييف. وهذا سيحدث قبل جليد الشتاء. إذا تحدثنا عن منطقة زابوروجيه، وهي المناطق الأكثر سخونة، مثل رابوتينو وأوروزاينوي، فأظن أننا في المستقبل القريب سنكون قادرين على تسوية خط التماس هناك والاحتفاظ بمواقعنا الدفاعية بنجاح.

لن يتمكن ذوبان الجليد في الخريف من التأثير بشكل جذري في مسار الأعمال القتالية. تتفوق المعدات الروسية بعدة مرات على الوسائل التقنية الموجودة في الخدمة لدى القوات المسلحة الأوكرانية، وتعمل جيدا في الطقس البارد الذي يصل إلى ثلاثين درجة تحت الصفر أو ما دون ذلك.

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