الخارجية الرومانية تعتزم استدعاء السفير الروسي بسبب حطام طائرة مسيّرة

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أنها تعتزم استدعاء السفير الروسي في بوخارست، فاليري كوزمين، للاحتجاج على اكتشاف حطام طائرة مسيّرة.

وقالت الوزارة في بيان: "تكرر وزارة الخارجية احتجاجها الشديد على الانتهاك المتكرر للمجال الجوي الروماني. وتجري وزارة الخارجية مشاورات مع الحلفاء في "الناتو" حول التطورات على الحدود بين رومانيا وأوكرانيا، بما في ذلك حادث اليوم. كما ستستدعي وزارة الخارجية رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية بشكل عاجل".

إقرأ المزيد

وصرحت وزارة الدفاع الرومانية أمس الأربعاء بأنه تم العثور على حطام قد يكون أجزاء من طائرة مسيّرة في مقاطعة تولسيا الرومانية.

وتزعم الوزارة أن حطام الطائرة بدون طيار الجديد الذي تم اكتشافه يشبه إلى حد كبير تلك التي تستخدمها روسيا.

وأشارت إلى أنه يتعين على الخبراء تحديد الأسباب والظروف الدقيقة للحادث الذي أدى إلى سقوط الحطام على أراضي رومانيا.

وأعلنت اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ في رومانيا في 8 سبتمبر أنه يتعين على وزارة الدفاع في البلاد تحديد المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة على الحدود مع أوكرانيا بسبب هجمات الطائرات المسيّرة وعمليات الدفاع الجوي الأوكرانية، وإعداد الملاجئ للمواطنين هناك، وإنشاء نظام تحذير للمواطنين.

المصدر: نوفوستي