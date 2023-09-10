سلطات رومانيا تقدم احتجاجا للسفارة الروسية بشأن قضية "حطام المسيرة" والسفارة ترد

أعلنت الخارجية الرومانية أنها استدعت الوزيرة المستشارة بسفارة روسيا إيلينا كوبنينا السبت للاحتجاج على قيام مسيرة "تشبه" تلك التي يستخدمها الجيش الروسي، بانتهاك مجال رومانيا الجوي.

وقالت الخارجية الروماني في بيان لها: "نقل وزير الدولة للشؤون الاستراتيجية، يوليان فوتا، احتجاج الجانب الروماني فيما يتعلق بانتهاك المجال الجوي الروماني، وذلك بعد اكتشاف حطام طائرة بدون طيار مماثلة لتلك التي تستخدمها القوات الروسية، في أراضي البلاد قرب الحدود مع أوكرانيا".

وطالبت الخارجية الرومانية روسيا "بوقف الهجمات ضد السكان الأوكرانيين والبنية التحتية، بما في ذلك تلك التي تهدد بأي شكل من الأشكال أمن المواطنين الرومانيين في المنطقة"، حسب البيان.

من جانبها، رفضت كوبنينا مزاعم الجانب الروماني بأن الحطام يعود لمسيرة روسية، وقالت لوكالة "تاس": "ننطلق من حقيقة أنه لم يتم تقديم أي دليل ملموس ولا يمكن الجزم بذلك بشكل لا لبس فيه"، مضيفة أن رومانيا نفسها ذكرت أن التحقيق في الحادث سيستغرق أسبوعا وأنه لم يكتمل بعد.

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وأشارت كوبنينا إلى أن موسكو سبق أن اعربت عن اعتقادها بأن الحطام الذي تم العثور عليه يدل على ضعف أداء قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، مؤكدة أن "روسيا، من حيث المبدأ، لا تخلق تهديدات للمواطنين الرومانيين بأي شكل من الأشكال".

وكانت الدفاع الرومانية أبلغت مرتين – يومي الثلاثاء والسبت – عن اكتشاف حطام طائرة بدون طيار في مقاطعة تولسيا الرومانية (جنوب شرق البلاد)، وذلك بعد أن نفت في البداية صحة المعلومات بشأن سقوط طائرة مسيرة روسية على أراضي بلادها قرب الحدود الأوكرانية.

ويجري حاليا فحص الحطام لمعرفة وقت وملابسات ظهورها في أراضي البلاد.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس السبت إنه يدين الحادث الذي يعتقد أنه ناجم عن الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، وذلك بعد أن نفى يوهانيس الثلاثاء ما تم تداوله في تقارير كييف المضللة حول سقوط مسيرات روسية على أراضي رومانيا.

وفي وقت سابق صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه ليس لدى الحلف أي معلومات تفيد بأن حطام الطائرة بدون طيار التي عثر عليها في رومانيا يمكن أن يكون مرتبطا بهجوم متعمد من قبل روسيا، مستدركا أن هذا الحادث "يظهر مدى خطورة وقوع حوادث" بسبب الصراع في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"