وسائل إعلام: أوكرانيا تسعى لدفع الناتو وروسيا إلى صراع مباشر بنشرها معلومات مضللة

ذكرموقع "إنبوليتيك" في رومانيا أن أوكرانيا تحاول إثارة صراع بين الناتو وروسيا، وذلك من خلال تقارير كييف المضللة بسقوط مسيرات روسية على أراضي رومانيا وهذا ما نفته السلطات عدة مرات.

وأوضح موقع "إنبوليتيك" أنه "تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية تقريرا بسقوط مسيرات روسية على أراضي رومانيا، وهو ما نفته سلطات البلاد عدة مرات".

وأكد الموقع: "نفت وزارة الدفاع الرومانية خبر سقوط مسيرات روسية على أراضي البلاد، وفعلت ذلك عن علم، نظرا لتواجد كل وسائل الإنذار في هذه المنطقة ومراقبة الوضع بدقة، ويتجلى ذلك في تصريح وزير الدفاع الروماني، أنجيل تيلفار، بأن المعلومات التي نقدمها دقيقة وصحيحة من جميع وجهات النظر".

كما تم نفي تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، رسميا من قبل وزارة الدفاع الرومانية، وكذلك من قبل وزيرة الخارجية الرومانية، لومينيتا أودوبيسكو، في قولها إن "بلادها لم تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة روسية، أو لحطام ناجم عنها في ضربة جوية".

وبحسب الموقع، فإن "أوكرانيا تصر على ذلك"، لأن "رومانيا عضو في حلف الناتو، وأي هجمات، سواء كانت مقصودة أم لا، ضد دولة عضو في الناتو، سوف تؤدي، من حيث المبدأ، إلى تفعيل المادة 5 (بشأن الدفاع الجماعي عن أعضاء الحلف) ودخول الناتو في صراع مباشر مع روسيا".

وطرحت البوابة السؤال التالي: "ألا تريد أوكرانيا التعويض عن فشل ما يسمى بالهجوم المضاد من خلال إطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة؟".

وقد أعلنت السلطات الأوكرانية، الليلة الماضية، عن حالة التأهب تحسبا لغارة جوية في مقاطعة أوديسا المحاذية لرومانيا. وذكرت وسائل الإعلام أن انفجارات هزت ميناء إسماعيل النهري الذي تستخدمه كييف للحصول على الإمدادات من "الناتو".

كما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية "الجنوب" عن تضرر المؤسسات الزراعية والصناعية في مقاطعة أوديسا.

وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو يوم الاثنين، أن طائرات مسيرة روسية سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية، ليأتي بذلك النفي رسميا عن كل المعلومات المضللة من طرف السلطات الرومانية.

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المصدر: تاس