رومانيا تنفي سقوط مسيّرات روسية على أراضيها

نفت وزارة الدفاع الرومانية صحة الأنباء التي تم تداولها الليلة الماضية، حول سقوط طائرات مسيرة روسية على أراضي البلاد.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية: "تنفي وزارة الدفاع الوطني بشكل قاطع مزاعم سقوط طائرات روسية مسيرة على الأراضي الرومانية".

وأشارت في البيان إلى أن الأسلحة الروسية لم تخلق أي تهديدات عسكرية مباشرة للأراضي الرومانية أو المياه الإقليمية الرومانية.

كما أكدت الوزارة أن المؤسسات الدفاعية تراقب الوضع بشكل مستمر باستخدام طائرات مسيرة وتم تعزيز المراقبة في البر والبحر والجو.

والليلة الماضية، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب تحسبا لغارة جوية في مقاطعة أوديسا المحاذية لرومانيا وذكرت وسائل الإعلام، أن انفجارات هزت ميناء إسماعيل النهري الذي تستخدمه كييف للحصول على الإمدادات من "الناتو".

كما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية "الجنوب" عن تضرر المؤسسات الزراعية والصناعية في مقاطعة أوديسا.

وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو اليوم الاثنين، أن طائرات مسيرة روسية سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية.

المصدر: "سبوتنيك"