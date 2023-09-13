مخابراتي أمريكي يعلق على وضع قوات كييف على خطوط التماس وكم سنة تحتاج للتقدم نحو ميليتوبول

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن المعارك الجارية تظهر أن قوات كييف ضعيفة أمام المعدات الروسية في خطوط التماس.

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وأوضح ريتر عبر "يوتيوب" أن "القوات الأوكرانية أظهرت أنها غير قادرة على الصمود أمام المروحيات الروسية والصواريخ المضادة للدبابات، ولهذا السبب لا تزال عالقة خارج خط الدفاع الأول، حيث يتم تدميرها".

ووفقا لريتر، فإن القوات الأوكرانية لا تملك أيا من المهارات اللازمة لشن عمليات عسكرية ناجحة، موضحا أنها تفتقر للقدرة على إحباط قدرات الجيش الروسي في الحفاظ على فعاليته القتالية في ساحة المعركة، واستخدام الخدمات اللوجستية وتنفيذ مناورات ناجحة.

وأضاف أن قوات كييف أثبتت أنها قادرة على جمع عشرات الآلاف من الأشخاص، ومنحهم آلاف المعدات العسكرية، التي لم تحقق أية نتيجة ملموسة سوى آلاف الضحايا بين جنودها والمدنيين.

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وفي الختام وجه ريتر رسالة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مفادها، أنه بمعدل تقدم قوات كييف فلن يكون هنالك نصر قريب، وأن تقدمهم نحو ميليتوبول وحدها سيستغرق 20 عاما، الأمر الذي لن يحققه زيلينسكي بسبب خسائره الفادحة التي لن تبقي لديه لا العدة ولا العتاد الكافي لتحقيق ذلك إلى جانب الجنود.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: نوفوستي