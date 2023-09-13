هيرش: المشاكل في عمل الاستخبارات الأمريكية قد تؤدي إلى صدام مع روسيا

اعتبر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن المشاكل في عمل الاستخبارات الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى صراع خطير مع روسيا.

وأشار هيرش إلى أن ثقة واشنطن في نجاح الجيش الأوكراني خلال النزاع قد تكون مبنية على تقارير مفرطة في التفاؤل من وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

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وأكد أن السلطات الأمريكية لا تتلقى معلومات استخباراتية "غير مسيسة" من المخابرات الأمريكية.

وتابع: "إذا لم يتم إيقاف ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى دفع البيت الأبيض قصير النظر إلى حرب واسعة النطاق مع روسيا، وهو ما لا يريده أحد".

وصرح المحلل العسكري الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الولايات المتحدة لن تدخل في نزاع عسكري واسع النطاق مع روسيا لأن الجنرالات الأمريكيين يدركون عدم قدرتهم على تحقيق النصر.

المصدر: RT