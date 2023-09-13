 
مباشر

هيرش: المشاكل في عمل الاستخبارات الأمريكية قد تؤدي إلى صدام مع روسيا

أخبار العالم

هيرش: المشاكل في عمل الاستخبارات الأمريكية قد تؤدي إلى صدام مع روسيا
Globallookpress Ohde/face to face
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1hu

اعتبر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن المشاكل في عمل الاستخبارات الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى صراع خطير مع روسيا.

وأشار هيرش إلى أن ثقة واشنطن في نجاح الجيش الأوكراني خلال النزاع قد تكون مبنية على تقارير مفرطة في التفاؤل من وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

إقرأ المزيد
ظلت 4 سنوات تلعب وحدها.. خطة واشنطن لمحو الاتحاد السوفيتي عن الأرض!
ظلت 4 سنوات تلعب وحدها.. خطة واشنطن لمحو الاتحاد السوفيتي عن الأرض!

وأكد أن السلطات الأمريكية لا تتلقى معلومات استخباراتية "غير مسيسة" من المخابرات الأمريكية.

وتابع: "إذا لم يتم إيقاف ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى دفع البيت الأبيض قصير النظر إلى حرب واسعة النطاق مع روسيا، وهو ما لا يريده أحد".

وصرح المحلل العسكري الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الولايات المتحدة لن تدخل في نزاع عسكري واسع النطاق مع روسيا لأن الجنرالات الأمريكيين يدركون عدم قدرتهم على تحقيق النصر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"