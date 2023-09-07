خبير أمريكي يكشف سبب إحجام واشنطن عن الانخراط في "حرب ساخنة" ضد روسيا

قال المحلل العسكري الأمريكي سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة لن تدخل في نزاع عسكري واسع النطاق مع روسيا لأن الجنرالات الأمريكيين يدركون عدم قدرتهم على تحقيق النصر.

بهذا الشكل علق ريتر، وهو ضابط متقاعد عمل سابقا في مشاة البحرية الأمريكية، على التصريح الأخير للصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون بأن الولايات المتحدة ستبدأ حرب مرحلة ساخنة مع روسيا العام المقبل.

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وأضاف ريتر، على قناته U.S. Tour of Duty: "سبب اعتقاد كارلسون هذا هو الافتراض بأننا (الولايات المتحدة) نستطيع تحقيق النصر في ذلك. ولكن في الحقيقة، نحن لا نستطيع كسب الحرب مع روسيا لا بالأسلحة التقليدية ولا بالسلاح النووي. ولا يهم ما سنفعله من أجل هذا. لذلك، من الحماقة الحديث حتى عن احتمال نشوب حرب ساخنة".

وتساءل ريتر أين يمكن أن يحدث مثل هذا الصدام العسكري بين الجيشين الروسي والأمريكي من الناحية النظرية، وشدد على أنه لا في سوريا ولا في أوكرانيا ولا حتى في أوروبا، لا تملك الولايات المتحدة فرصة لهزيمة روسيا.

وقال الخبير: "من هو الجنرال الذي سيوقع على هذا القرار؟ أنت لا تعرف شيئا عن الحرب يا تاكر. تحدث إلى العقيد (دوغلاس) ماكغريغور، وسيشرح لك كل شيء. إذا لم يكن لديه الوقت لذلك، يمكنني أن أجد الوقت. أنت مخطئ. لن نخوض حربا ساخنة لأن الجنرالات يعرفون أننا لا نستطيع الفوز. إنهم ليسوا انتحاريين".

المصدر: نوفوستي