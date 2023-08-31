كارلسون يسمي تاريخ إعلان واشنطن الحرب على روسيا

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستلجأ إلى إعلان الحرب على روسيا العام المقبل للاحتفاظ بالسلطة، مشككا في احتمال النصر على روسيا.

وأضاف كارلسون في حوار إذاعي: "سيقاتلون روسيا، هذا ما يريدونه. ستندلع حرب ساخنة بين الولايات المتحدة وروسيا العام المقبل، ولا أعتقد أننا سننتصر فيها وهذه مسألة أخرى، إلا أن أسباب هذه الحرب سياسية".

وأوضح أن الإدارة الأمريكية "ستركز كل الصلاحيات في زمن الحرب في يدها لتبقى في السلطة".

وأضاف أن تجريم السياسة الداخلية الأمريكية سيدفع النظام الأمريكي للتفكير في المخرج الوحيد أمامه وهو الفوز في الانتخابات، والبقاء في السلطة.

وقال إن اضطهاد المعارضين السياسيين في إشارة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، يضع إدارة جو بايدن على طريق يصعب تجنبه، وهو الخوف من التعرض للملاحقة القضائية في حال خسروا الانتخابات.

وأضاف أنه لهذا السبب، فإن الأمريكيين الذين يشعرون بالقلق على بلادهم، سيضطرون من الآن فصاعدا إلى القلق ليس فقط بسبب جرائم الإدارة في البلاد، ولكن بسبب احتمال نشوب صراع واسع النطاق مع روسيا.

وقال: "إذا كنت قلقا من أن سياساتنا قد تصبح أكثر جمودا مما هي عليه الآن، فيجب أن تقلق بشأن احتمال نشوب حرب مفتوحة مع روسيا. أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث بسهولة، قد يتم إسقاط صواريخ على بولندا بشكل مفتعل، واتهام روسيا بذلك لإثارة الحرب".

المصدر: نوفوستي