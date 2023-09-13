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موسكو تستدعي القائم بأعمال سفير مولدوفا بسبب ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك مولدوفا"

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موسكو تستدعي القائم بأعمال سفير مولدوفا بسبب ترحيل رئيس وكالة
Sputnik
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه تم استدعاء القائم بأعمال سفير مولدوفا لدى موسكو إلى الوزارة بسبب ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك مولدوفا" فيتالي دينيسوف.

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وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "تاس": "تم استدعاء القائم بأعمال سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية على خلفية ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك مولدوفا".

وتم ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك" بمولدوفا، فيتالي دينيسوف، من البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة العامة للهجرة بمولدوفا، فيما بعد إن طرد فيتالي دينيسوف من الجمهورية تم بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

المصدر: تاس

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