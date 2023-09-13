رئيس "سبوتنيك مولدوفا" يكشف عن سبب ترحيله

تم ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك" في مولدوفا فيتالي دينيسوف من البلاد، حيث طالبته السلطات بالمغادرة دون السماح له بحزم أمتعته، وهو الآن في مطار كيشيناو بينما يتم ترحيله إلى موسكو.

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وقال دينيسوف لوكالة "نوفوستي": "كنت نائما صباح اليوم، حينما رن جرس الباب. فتحته، فقدم لي موظفو خدمة الهجرة أنفسهم، وأظهروا المستندات، وطلبوا مني الاستعداد والسفر معهم. وفي الطريق بالسيارة، حصلت على نسخة من قرار مغادرة البلاد كشخص يشكل تهديدا للأمن القومي لجمهورية مولدوفا، ومنعي من دخول البلاد لمدة 10 سنوات".

ووفقا له، فهو الآن في مطار العاصمة كيشيناو، حيث يتم شراء تذكرة سفر له إلى موسكو. وقال دينيسوف إن السلطات المولدوفية عاملته على نحو لائق إلى حد ما، إلا أنها لم تسمح له بحزم أمتعته واقتادته إلى المطار.

وقال: "لم يسمح لي بالاستعداد، على الرغم من أنني عوملت بشكل محترم ومهذب تماما. وفي وثيقة حظر الدخول، كتب شيء ما حول الأنشطة الإعلامية وما إلى ذلك".

المصدر: RT