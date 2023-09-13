 
مباشر

رئيس "سبوتنيك مولدوفا" يكشف عن سبب ترحيله

أخبار العالم

رئيس
Globallookpress Geraint NicholasKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1b6

تم ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك" في مولدوفا فيتالي دينيسوف من البلاد، حيث طالبته السلطات بالمغادرة دون السماح له بحزم أمتعته، وهو الآن في مطار كيشيناو بينما يتم ترحيله إلى موسكو.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية تعلق على احتجاز كاتب عمود
الخارجية الروسية تعلق على احتجاز كاتب عمود "سبوتنيك" في أرمينيا

وقال دينيسوف لوكالة "نوفوستي": "كنت نائما صباح اليوم، حينما رن جرس الباب. فتحته، فقدم لي موظفو خدمة الهجرة أنفسهم، وأظهروا المستندات، وطلبوا مني الاستعداد والسفر معهم. وفي الطريق بالسيارة، حصلت على نسخة من قرار مغادرة البلاد كشخص يشكل تهديدا للأمن القومي لجمهورية مولدوفا، ومنعي من دخول البلاد لمدة 10 سنوات".

ووفقا له، فهو الآن في مطار العاصمة كيشيناو، حيث يتم شراء تذكرة سفر له إلى موسكو. وقال دينيسوف إن السلطات المولدوفية عاملته على نحو لائق إلى حد ما، إلا أنها لم تسمح له بحزم أمتعته واقتادته إلى المطار.

وقال: "لم يسمح لي بالاستعداد، على الرغم من أنني عوملت بشكل محترم ومهذب تماما. وفي وثيقة حظر الدخول، كتب شيء ما حول الأنشطة الإعلامية وما إلى ذلك".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"