بكين تطالب السلطات الأوكرانية بتفسير "ضعف الإمكانيات الفكرية" للصين

طالبت الخارجية الصينية السلطات الأوكرانية بتوضيح تصريح مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك بشأن "ضعف الإمكانات الفكرية للصين والهند".

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صرحت بذلك المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، حيث قالت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من الصحفيين للتعليق على تصريحات بودولياك: "ليس لدي أي فكرة عن خلفيات هذه التصريحات، إلا أن على السيد بودولياك أن يقدم تفسيرا أو شرحا لها".

وأشارت الدبلوماسية الصينية إلى أن الصين "تتخذ باستمرار موقفا مسؤولا بشأن القضية الأوكرانية، وتسعى جاهدة إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات"، وخلصت إلى القول: "يجب على السيد بودولياك أن يحلل الوضع بصدق ويلتزم بالموقف المناسب".

وكان ميخائيل بودولياك قد أدلى بتصريح حول "ضعف الإمكانيات الفكرية" لدول مثل الهند والصين، والتي يزعم أنها "لا تحلل عواقب" أفعالها. ووفقا له، فإن هذه الدول "تكسب أموالا" من الصراع الأوكراني، تماما مثل تركيا.

المصدر: RT