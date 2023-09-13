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زاخاروفا: سنتقدم باحتجاج لدى بريطانيا بسبب إعداد مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية

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زاخاروفا: سنتقدم باحتجاج لدى بريطانيا بسبب إعداد مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا ستتقدم باحتجاج إلى بريطانيا من خلال القنوات الرسمية فيما يتعلق بمعلومات إعدادها لمجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية.

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جاء ذلك ضمن تصريحات زاخاروفا لوكالة "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في فلاديفوستوك، حيث تابعت: "نعم، بالطبع. سيكون هناك كما فعلنا من قبل وبشكل مستمر، احتجاج سيتم نقله إلى لندن من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية المفتوحة، وسيتم الإعلان عن عدم جواز المشاركة في مثل هذه الأنشطة".

وأضافت زاخاروفا: "هذه المرة بالطبع، سننقل إلى العاصمة البريطانية الرفض المطلق واللوم والمطالبة بوقف مثل هذه الأنشطة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن أعضاء مجموعة تخريبية من أوكرانيا، تم أسرهم، كانوا يعتزمون تفجير خطوط الكهرباء، واعترفوا بتلقي تدريبات على يد مدربين من بريطانيا، فيما يبدو أنهم يستفزون روسيا لضرب المنشآت النووية لكييف.

المصدر: RT

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