تسيدينوف: واشنطن تحاول إعداد انقلاب في منغوليا كما فعلت في أوكرانيا

قال أليكسي تسيدينوف رئيس جمهورية بورياتيا، إن الولايات المتحدة تحاول الإعداد لانقلاب شبيه بالأوكراني في منغوليا التي تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لبورياتيا.

وشدد رئيس جمهورية بورياتيا، في حديث له مع مراسل "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، على أن أحفاد جنكيز خان يعرفون كيف يجب التعامل مع مثل هذا الضغط.

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وأضاف تسيدينوف: "نفس (نائبة وزير الخارجية الأمريكي) فيكتوريا نولاند، التي قامت بتنظيم الانقلاب في أوكرانيا، تحاول الآن التأثير على الشعب المنغولي، وتحاول تحريك الشباب. الوضع في منغوليا صعب للغاية الآن، بسبب هذه السياسة الأمريكية المنافقة التي يتم تنفيذها حيث توجد مصلحة لواشنطن في ذلك".

وأعرب تسيدينوف عن ثقته بأن قيادة وشعب منغوليا بما في ذلك الشباب، يدركون أن الأمريكيين يحاولون زعزعة الاستقرار والتلاعب بهم.

وقال: "آمل أن تكون لديهم القوة الكافية لمقاومة هذه الضغوط لكي تبقى بلادهم دولة مستقلة، وحتى لا يتحولوا إلى دمية وألعوبة في يد الولايات المتحدة. المغول شعب قوي. وقد أثبت جنكيز خان ذلك في عصره. عندما كان جنكيز خان موجودا، لم تكن الولايات المتحدة موجودة بعد. لو كانت الولايات المتحدة موجودة في ذلك الوقت، أعتقد أن جنكيز خان كان سيغزوها كذلك. أعتقد أن المغول يمكنهم في الوقت الراهن التصدي لكل هذه الضغوط".

وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

المصدر: نوفوستي