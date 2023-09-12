إسرائيل.. مجلس الوزراء الأمني المصغر لم يمرر طلب بن غفير بالتضييق على الأسرى

قال مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي إنه لن يكون هناك قرار بشأن طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين حتى بعد الأعياد اليهودية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن "مجلس الوزراء سيعقد مناقشة في أكتوبر المقبل لموضوع الأسرى الأمنيين في السجون"، مؤكدا أنه "حتى ذلك الحين لن يكون هناك أي تغييرات".

هذا ووافق مجلس الوزراء الأمني المصغر على رفع حالة التأهب واستعدادات قوات الأمن قبل العطلات التي تبدأ مساء الجمعة مع رأس السنة اليهودية.

وبن غفير الذي وضع خطة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، ومن بنودها تخفيض حقوق الزيارة العائلية للأسرى الفلسطينيين من مرة واحدة في الشهر إلى مرة كل شهرين، يصر على أن إجراءاته ستدخل حيز التنفيذ على الفور على الرغم من معارضة نتنياهو والأجهزة الأمنية.

وعلى الرغم من أن وزارة بن غفير مسؤولة عن الأمن الداخلي، إلا أن نتنياهو ينظر إليه على نطاق واسع على أنه لا يثق بالوزير اليميني المتطرف، وقيل إنه كثيرا ما يبقيه خارج المناقشات الرئيسية مع كبار المسؤولين الأمنيين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"