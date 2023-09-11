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"ستفعلون ذلك".. وزير الخارجية الأوكراني يرد بوقاحة على نظيرته الألمانية

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Globallookpress Oliver Weiken
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أفادت صحيفة "دي تسايت" بأن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، كان وقحا مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، التي أعلنت رفض برلين إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وقال كوليبا: "ستفعلون ذلك على كل حال. لا أفهم لماذا نضيع الوقت".

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وبررت بيربوك قرار عدم تزويد كييف بهذه الصواريخ بسبب مخاوف ألمانيا من أن القوات الأوكرانية ستضرب عمق روسيا.

وردت على كوليبا، قائلة: "نحن على إطلاع تام على الوضع، لكننا سنوضح أولا جميع القضايا".

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق بأنه سيتم دراسة قرارات برلين بشأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في المستقبل بعناية، ولن تكون هناك أي قرارات متهورة.

وتشير دراسة حديثة أجراها مركز Forsa، بأن ثلثي المواطنين الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ.

المصدر: نوفوستي

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