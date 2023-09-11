ماسك يرفض الاتهامات بالخيانة بسبب رفضه تشغيل "ستارلينك" بالقرب من القرم

رفض رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اتهامات بالخيانة بسبب رفضه تشغيل عمل شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" التابعة له بالقرب من شبه جزيرة القرم.

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وفي تعليقه على تغريدة مفادها أن رفض ماسك لتفعيل شبكة "ستارلينك" لأوكرانيا يعد "شكلا من أشكال الخيانة"، كتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "ْX" ("تويتر" سابقا): "أنا مواطن أمريكي وليس لدي سوى هذا الجواز. ومهما حدث، فسأقاتل من أجل أمريكا وسأموت فيها. ولم يعلن الكونغرس الأمريكي الحرب على روسيا. إذا كان هناك من هو خائن فهو من يسميني هكذا".

وأعلن ماسك، سابقا، أنه رفض طلب أوكرانيا تفعيل شبكة "ستارلينك"، بسبب رغبته في مساعدة الناس. وعبر عن اعتقاده بأن شبكة "ستارلينك" لا يمكن استخدامها لشن هجمات أوكرانية على القرم، لأنه ينتهك قواعد الشركة.

وأفادت شبكة "سي إن إن"، الخميس الماضي، نقلا عن سيرة ذاتية لماسك كتبها الكاتب والصحفي والتر إيزاكسن، أن ماسك منع وصول أوكرانيا إلى شبكة "ستارلينك" لإحباط هجوم سري شنته القوات الأوكرانية على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم. واستشهدت "سي إن إن" بادعاءات مؤلف الكتاب بأن سبب قرار رجل الأعمال يعود إلى مخاوفه من استخدام روسيا للأسلحة النووية ردا على الهجوم الأوكراني على القرم. ونفى ماسك مزاعم القناة، موضحا أن شبكته لم يتم تشغيلها في هذه المنطقة، وهو رفض طلب أوكرانيا لتفعيلها بسبب مخاوف من هجوم محتمل من قبل القوات الأوكرانية ضد الأسطول الروسي. وتابع ماسك أنه لو وافق على طلب سلطات كييف، ستكون شركة "SpaceX" متورطة بوضوح في عمل عسكري كبير وتصعيد للصراع".

المصدر: تاس