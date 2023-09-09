ماسك: استخدام Starlink لضرب القرم يتعارض مع قواعد SpaceX

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه لا يجوز لأوكرانيا استخدام شبكة Starlink، التابعة لشركة SpaceX، في ضرب القرم، لأن هذا ينتهك اتفاقية الاستخدام مع الشركة.

وكتب ماسك على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي X: "لم أتعهد أنا أو أي شخص في SpaceX بأن الشبكة ستعمل قرب شبه جزيرة القرم. علاوة على ذلك، فإن اتفاقية الاستخدام الخاصة بنا تحظر بوضوح استخدام Starlink في العمليات العسكرية الهجومية، لأننا منظومة مدنية".

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وأشار ماسك أيضا إلى أن شركة SpaceX تقوم حاليا ببناء شبكة Starshield، وهي شبكة مطابقة لـ Starlink، ولكنها أصغر منها في الحجم وستكون تحت سيطرة الحكومة الأمريكية.

في وقت سابق أفادت شبكة "سي إن إن" ، نقلا عن كاتب سيرة ماسك الذاتية والتر إيزاكسون والتي ستصدر في 12 سبتمبر، بأن ماسك أمر بالحد من عمل شبكة الإنترنت الفضائية ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم وبالتالي أحبط الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي.

وذكرت "سي إن إن" أن سبب تصرف ماسك بهذا الشكل، يعود إلى قلقه من أن روسيا قد ترد على "بيرل هاربور الصغير" باستخدام أسلحة نووية.

المصدر: تاس