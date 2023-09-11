الدفاع الروسية: صد الهجمات الأوكرانية على مختلف المحاور وتحييد 675 جنديا للعدو

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها واصلت خلال اليوم الماضي التصدي لهجمات الجيش الأوكراني على مختلف المحاور، وكبدت العدو خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.

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وحسب البيانات، التي نشرتها الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 675 عسكريا خلال يوم.

وفي ما يلي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

محور دونتسك - صد 5 هجمات، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 28، والعدو خسر ما يصل إلى 200 فرد بين قتيل وجريح

محور جنوب دونيتسك - صد 3 هجمات والعدو خسر نحو 160 جنديا

محور زابوروجيه – صد هجوم في منطقة قرية رابوتينو، ومقتل ما يصل إلى 145 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابتين ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز Stormer HVM بريطاني الصنع

محور كراسني ليمان - صد 3 هجمات وخسائر العدو بلغت حوالي 70 عسكريا

محور كوبيانسك - خسائر العدو تبلغ نحو 80 عسكريا، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة خاركوف

محور خيرسون - مقتل ما يصل إلى 20 من أفراد الجيش الأوكراني، وتدمير مركز للتحكم بالمسيرات الأوكرانية

اعتراض 3 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" وإسقاط 46 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية