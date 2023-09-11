زاخاروفا تصف بالعنصري منع الروس من إدخال أشيائهم الشخصية إلى الاتحاد الأوروبي

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار المفوضية الأوروبية الذي منع دخول المواطنين الروس دول الاتحاد الأوروبي برفقة الكثير من أمتعتهم الشخصية.

ووصفت زاخاروفا، القرار الذي صدر الأسبوع الماضي، ومنع دخول الروس بسيارات مسجلة في روسيا ونقل بعض الأغراض الشخصية من بينها الهواتف الذكية والشامبو، بالقرار العنصري.

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وقالت: "أعتقد أن هذه مجرد عنصرية. هذه ليست سياسة العقوبات، وهذه ليست مسألة خلق بعض الفوائد الإضافية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الغارق. هذه عنصرية بشكلها التقليدي. ها هي تخرج بصراحة إلى السطح مثل خراج القيح الذي لم يتم علاجه والذي أصبح مجرد ناسور. هذا هو ناسور العنصرية الغربية".

المصدر: تاس