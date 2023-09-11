اليونان.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بعد العثور على 4 جثث

أعلنت السلطات اليونانية ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات الأخيرة في وسط البلاد إلى 15، بعد العثور يوم الأحد على جثث 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين.

وذكرت السلطات أنه عثر على ثلاث جثث في قرى بالقرب من مدينة كارديتسا في ثيساليا.

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والجثث الثلاث هي لامرأة تبلغ من العمر 88 عاما ونجلها، وعثر عليهما في منزلهما، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 58 عاما عثر على جثته بين قريتين.

من جهته، قال خفر السواحل إن جثة رجل يبلغ من العمر 42 عاما مفقود منذ يوم الثلاثاء، عثر عليها طافية في البحر بالقرب من مدينة فولوس.

وكان الرجل قد شوهد أخر مرة في سيارته وهو عاجز عن السيطرة عليها في مياه هائجة.

وأشار خفر السواحل إلى أنه أنقذ 335 شخصا كانوا عالقين في شبه جزيرة بيليون بين يومي الخميس والسبت.

من جهتها، أفادت خدمة إطفاء الحرائق بأنها منذ أن ضرب الفيضان وسط اليونان يوم الثلاثاء، أجلت 3500 شخص بينما تتواصل جهود الإنقاذ.

وصرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء يانيس أرتوبيوس، إن الفيضانات تراجعت على ما يبدو، على الرغم من أن منسوب المياه في نهر بينيوس المجرى المائي الرئيسي في ثيساليا، يشهد ارتفاعا عند مصبه.

جدير بالذكر أن عاصفة شديدة ضربت البلاد وغمرتها بالمياه.

المصدر: أ ب