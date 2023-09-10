مدفيديف: العدو يؤجج مشاعر التوتر باستمرار على خلفية الانتخابات في روسيا

أعلن رئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف، أنه خلال أيام التصويت في الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة، "كان العدو يؤجج مشاعر التوتر باستمرار".

وقال مدفيديف: "علينا حقا أن ننحني إجلالا لكل الأشخاص الذين شاركوا في الانتخابات اليوم. في ظروف صعبة للغاية وغير الآمنة، عندما يقوم العدو بتأجيج مشاعر التوتر باستمرار من خلال الهجمات المباشرة والطلعات الجوية والحرب نفسية التي يشنها".

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وأدلى الناخبون الروس بأصواتهم في جميع أقاليم روسيا بالانتخابات المحلية، فيما يعرف بيوم التصويت الموحد.

وتشارك هذا العام في الانتخابات للمرة الأولى أربع مناطق جديدة انضمت إلى روسيا وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.

ودمرت طائرة بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية في ليلة 10 سبتمبر مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه. ولم تقع إصابات.

المصدر: RT